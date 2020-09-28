Заработал созданный в Петрозаводске первый в Карелии технопарк по камнеобработке

Промышленный технопарк "Южная промзона", созданный в Петрозаводске, заработал в тестовом режиме, а первую продукцию там выпустят в октябре.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии.

В качестве резидентов технопарка зарегистрированы 4 компании по камнеобработке. Они получат возможность работать на распиловочном и окантовочном оборудовании китайского производства, а также на станках для пиления блоков из гранита и мрамора производства Италии. На первом этапе деятельность резидентов технопарка позволит создать 80 высокооплачиваемых рабочих мест, добавили в министерстве. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".