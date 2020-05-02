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Зараженная коронавирусом актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы домой

Новости. Вечерняя столица
19:58, 02 Мая 2020
фото: © Стоп-кадр видео YouTube
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Известная 73-летняя актриса решила лечиться от Covid-19 в домашней обстановке.

Актриса Татьяна Васильева все-таки заразилась коронавирусом. О том, что тест на Covid-19 показал положительный результат, артистка рассказала лично. Чуть ранее знаменитость сбежала от врачей, пишет "Комсомольская правда".

Она также сообщила, что минувшую ночь провела в больнице. Ее экстренно госпитализировали в университетскую клиническую больницу МГМУ им. Сеченова. Там ей сделали КТ и поместили в палату.

Однако ранним утром артистка сбежала от врачей и сейчас находится дома. 73-летняя Васильева призналась, что испытала стресс, находясь в медицинском учреждении, потому что из соседних палат доносился "ужасающий кашель и крики". "Меня не отправляли домой, я сама ушла", - цитирует ее ТАСС.

В итоге она написала заявление под личную ответственность, что уходит из больницы. "Сейчас я дома, принимаю антибиотики, которые выписал мой врач", - цитирует знаменитость сайт mk.ru.

Напомним, Татьяна Васильева до последнего терпела плохое самочувствие, но, когда температура стала резко повышаться, обратилась к медикам. Об ухудшении состояния Татьяны Георгиевны стало известно вечером 1 мая.

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