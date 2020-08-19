Зараженные персики и сливы завезли в Карелию

В Петрозаводске обнаружены фрукты, зараженные бурой монилиозной гнилью, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Возбудитель бурой монилиозной гнили был выявлен в двух партиях персиков круглых и в двух партиях персиков плоских, а также в трех партиях нектаринов из Турции; одной партии абрикосов происхождением Узбекистан, и двух партиях сливы из Молдовы и Сербии.



Собственники уничтожили продукцию.



Бурая монилиозная гниль – карантинное заболевание плодовых культур, отличающееся высокой степенью вредоносности.



В условиях повышенной влажности при умеренных температурах воздуха споры гриба очень быстро распространяются и могут нанести вред плодовым деревьям на приусадебных участках.