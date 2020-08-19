Зараженные персики и сливы завезли в Карелию

В Петрозаводске обнаружены фрукты, зараженные бурой монилиозной гнилью, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.
Возбудитель бурой монилиозной гнили был выявлен в двух партиях персиков круглых и в двух партиях персиков плоских, а также в трех партиях нектаринов из Турции; одной партии абрикосов происхождением Узбекистан, и двух партиях сливы из Молдовы и Сербии.
Собственники уничтожили продукцию.
Бурая монилиозная гниль – карантинное заболевание плодовых культур, отличающееся высокой степенью вредоносности.
В условиях повышенной влажности при умеренных температурах воздуха споры гриба очень быстро распространяются и могут нанести вред плодовым деревьям на приусадебных участках.
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