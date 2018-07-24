Зараженный клещ укусил женщину на даче под Петрозаводском

В местечке Пиньгуба в Карелии зараженный боррелиозом клещ укусил дачницу, рассказал читатель "Столицы на Онего".

По словам мужчины, прежде он не слышал о том, чтобы в Пиньгубе водились зараженные клещи. Поэтому решил предупредить тех, у кого там дача.

"Клещ укусил мою маму. Оказался боррелиозным. Она уже две недели вынуждена ходить по врачам, да и изучение клеща стоило немаленьких денег. Вообще я не помню, когда в последний раз в самом крупном дачном массиве (в Пиньгубе) были зараженные клещи", - отметил он.

"Простые клещи были – на моей памяти где-то три случая за 30 лет, но зараженных – никогда", - добавил он.

Читатель уточнил, что инцидент произошел в дачном кооперативе "Сампо".

Ранее в республиканском Роспотребнадзоре сообщили, что в этом году жертвами клещей в Карелии стали более 2,8 тысячи человек. Зарегистрировано 11 случаев клещевого энцефалита и 17 случаев бореллиоза.