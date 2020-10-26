Зарплата чиновников Петрозаводска вырастет с 1 октября

Администрация Петрозаводска собирается повысить зарплату муниципальным служащим на 3% - расчет сделают с 1 октября.

Это следует из проекта решения, направленного в Петросовет.

"Проектом решения предусматривается увеличение должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа в 1,03 раза с 01.10.2020 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Там указаны причины такого повышения.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".