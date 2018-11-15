Стало известно, во сколько обойдется содержание мэра Петрозаводска в 2019 году

Денежные выплаты главе Петрозаводского городского округа в 2019 году достигнут 2,4 млн рублей.

В 2018 году выплаты Ирине Мирошник составили чуть более двух миллионов рублей.

В прошлом году Петросовет принял проект бюджета не только на 2018 год, но и на плановый период 2019 и 2020 годов. Согласно этому документу, зарплата мэра в 2019 году должна была остаться на уровне 2018 года.

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