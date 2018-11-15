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Новости. Экономика
09:51, 15 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Стало известно, во сколько обойдется содержание мэра Петрозаводска в 2019 году

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Денежные выплаты главе Петрозаводского городского округа в 2019 году достигнут 2,4 млн рублей.

В 2018 году выплаты Ирине Мирошник составили чуть более двух миллионов рублей.

В прошлом году Петросовет принял проект бюджета не только на 2018 год, но и на плановый период 2019 и 2020 годов. Согласно этому документу, зарплата мэра в 2019 году должна была остаться на уровне 2018 года.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Беня
2018-11-15 10:31:45
Ну шо вы в самом деле? Всего-то на какие-то жалкие +33 тр в месяц :)
Ой, вы на такую сумму живёте? Ну шож поделать - каждому свое :) (кстати эта фраза была написана на воротах Бухенвальда, по-немецки конечно) ...
Ванёк
2018-11-15 10:04:25
Пир во время чумы .
User
2018-11-15 09:57:15
А этой-то, прости господи, за что?! Совсем уже страх и совесть потеряли!
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