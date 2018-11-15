09:51, 15 Ноября 2018
Стало известно, во сколько обойдется содержание мэра Петрозаводска в 2019 году
Новости по теме
Загрузка...
Денежные выплаты главе Петрозаводского городского округа в 2019 году достигнут 2,4 млн рублей.
В 2018 году выплаты Ирине Мирошник составили чуть более двух миллионов рублей.
В прошлом году Петросовет принял проект бюджета не только на 2018 год, но и на плановый период 2019 и 2020 годов. Согласно этому документу, зарплата мэра в 2019 году должна была остаться на уровне 2018 года.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.11.2018, 16:06
13.11.2018, 15:13
14.11.2018, 10:10
13.11.2018, 09:00
10.11.2018, 10:20
13.11.2018, 08:05
Аналитика
14.11.2018 17:18
Обществоведение
Почти два месяца во всех районах Республики Карелия идут масштабные учения энергетиков, которые продлятся до 22 декабря.
13.11.2018 09:00
12.11.2018 16:48
09.11.2018 11:37
08.11.2018 09:50
Чтиво
14.11.2018 09:33
Без политики
Вы знали, что каждые 15 секунд в мире диагностируется новый человек с заболеванием, передаваемым половым путем?
13.11.2018 12:22
02.11.2018 12:04
31.10.2018 10:31
Медиа
14.11.2018 21:46
Опрос
Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?
Комментарии