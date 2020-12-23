Зарплата в Карелии растет на фоне общего спада в экономике

Большинство основных социально-экономических показателей Карелии ухудшилось в 2020 году, но статистика показывает рост зарплаты населения.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Согласно документу, реальный размер зарплаты, характеризующий ее покупательную способность, в октябре вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций Карелии за октябрь 2020 года составила 46330,5 рубля - на 11,3% больше по сравнению с октябрем 2019 года.

Как это соотносится с общим состоянием экономики республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".