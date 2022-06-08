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Зарплату от 200 тысяч рублей предлагают вахтовикам в Карелии

Новости. Общество
16:07, 17 Июня 2022
фото: © lesprominform.ru

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Аналитики hh.ru изучили рынок труда Карелии и выяснили, кому в республике готовы платить 200 тысяч рублей.

По данным HeadHunter, прямо сейчас одна из ведущих строительных компаний России ищет машиниста лесозаготовительной машины, которому предлагают зарплату от 200 000 рублей.

Среди требований работодатель указывает наличие удостоверения по профессии «Машинист лесозаготовительной машины», удостоверения тракториста-машиниста кат. D, опыт работы не менее 3-х лет.

В обязанности войдет: заготовка деревьев, хлыстов или сортиментов самоходными машинами для валки и первичной обработки леса в соответствии с действующими правилами заготовки древесины, организация работ заготовки древесины.

Кандидату обещают официальное трудоустройство, своевременную выплату заработной платы, питание, проживание, перелет, рабочую одежду, вахтовый метод работы, оплату проезда до места работы и обратно, трехразовое горячее питание.

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