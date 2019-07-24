Зарплату работникам компании в Карелии начали платить после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Петрозаводска через суд потребовала погасить долги по зарплате в АО "Крупнопанельное домостроение", сообщает ведомство.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку исполнения трудового законодательства в АО "Крупнопанельное домостроение", по результатам которой выявила задолженность по зарплате перед 21 работником с февраля по май 2019 года.

Были возбуждены дела об административном правонарушении.

Материалы в отношении компании уже рассмотрены. Мировой суд назначил штраф – 50 тысяч рублей.

Кроме того, в интересах работников в суд направлено 10 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате. Заявления приняты к производству.

В результате полностью погашена задолженность по оплате труда за февраль-март 2019 года и частично – за апрель, всего на общую сумму 2,1 млн рублей.