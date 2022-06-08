Зарплаты чиновников вывели Петрозаводск в топ-50 городов РФ по уровню заработков

Рейтинг российский городов по уровню зарплат показал, что в большинстве из них самые высокооплачиваемые специалисты работают в финансовом секторе, но в Петрозаводске это не так.

Исследование проводило агентство РИА Новости.

Среди 100 крупнейших городов почти в четверти случаев самые высокие зарплаты отмечаются в сфере «Финансовые услуги». В первую очередь — это сотрудники банков и страховых компаний. Такой же результат показала отрасль «Профессиональная и научная деятельность» (включает в себя: аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию, ветеринарию и прочие), которая в 24 городах дает самые высокие заработки.

«Такая картина выглядит достаточно оптимистично, интеллектуальный труд оплачивается достаточно неплохо», — говорится в комментарии к рейтингу.

Однако в Петрозаводске самые высокие зарплаты — у госслужащих. Их средняя зарплата составляет 67 тыс. рублей. Благодаря этому столица Карелии заняла 47 место в рейтинге.

«Такая картина в основном наблюдается во многих экономически слабых населенных пунктах, где общий уровень зарплат невысокий», — пояснили составители рейтинга.