Зарубежные лидеры не приглашены на День Победы в Москву

Москва в этом году не приглашала на празднование Дня Победы никого из зарубежных лидеров.

Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали», — сказал представитель Кремля.

По его словам, участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в этих мероприятиях также пока не предполагается. «Насколько я знаю, нет, не планирует», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.