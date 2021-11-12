890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Вода течет по улице Древлянка - в Петрозаводске очередная авария (ФОТО) 12
26.12.2021 16:43
Врачи рассказали, почему 1 января не стоит спать целый день
26.12.2021 20:30
Психолог посоветовала переболевшим коронавирусом украсить дом к Новому году 2
26.12.2021 18:00
Найден мужчина, пропавший 10 дней назад в Петрозаводске 1
Сегодня 01:05

Защита Дмитриева обжалует приговор горсуда Петрозаводска, приговорившего его к 15 годам лишения свободы

Новости. Общество
12:06, 27 Декабря 2021
фото: Валерий Поташов/ Столица на Онего

Новости партнеров

Адвокат Юрия Дмитриева – Виктор Ануфриев сообщил журналистам, что сегодняшний приговор горсуда Петрозаводска будет обжалован в Верховном суде Карелии.

«Ничего неожиданного не произошло, потому что подобный результат — 15 лет — прогнозировался мной, — заявил журналистам после оглашения приговора адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев. — После того, как апелляцией было определено 13 лет, было ясно, что в этом суде при новом рассмотрении будет именно два года. Я полагаю, это для того, чтобы показать силу, значение, влияние в наше время силовых структур, которые направили дело в суд и попросили изначально при втором рассмотрении 15 лет Юрию Алексеевичу Дмитриеву. Суд не внял указаниям и просьбам силовых структур и определил в то время, сами знаете что. Поэтому такая арифметика была, на мой взгляд, придумана, и это неслучайно, что сегодня и произошло».

Также Виктор Ануфриев сказал прессе, что сегодняшний приговор Дмитриеву будет обжалован в Верховном суде.

Напомним, сегодня, 27 декабря, судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова приговорила исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии с участием его приёмной дочери и хранение оружия, к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее гособвинение потребовало признать исследователя сталинских репрессий виновным в изготовлении детского порно с участием приемной дочери, а также хранении частей оружия и увеличить срок наказания с 13 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В свою очередь, защита призвала суд полностью оправдать Дмитриева.

Нынешний судебный процесс над Юрием Дмитриевым в Петрозаводском городском суде уже третий по счету, а уголовное преследование исследователя репрессий началось пять лет назад, когда он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки обнаженной несовершеннолетней приемной дочери, которые были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

В феврале нынешнего года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил апелляционный приговор без изменений. После этого Юрий Дмитриев направил жалобу в Верховный суд России, но она была отклонена.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Экспeрд
2021-12-27 12:31:52
Загостился фотограф в сизо. Пора новогодний оливье на зоне вкушать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии
21.12.2021, 16:17
Семьи Перевалки напряглись, когда жительница Петрозаводска рассказала в соцсети об изменах соседа
25.12.2021, 09:15
На рождественской ярмарке в Петрозаводске нет почти ничего карельского (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Чтиво

Сегодня 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
Сегодня 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 16
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»