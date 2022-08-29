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Адвокат экс-главы Минтранса Карелии в суде заметила «нежелание прокурора отстаивать свою правоту»

Новости. Криминал
15:07, 30 Августа 2022
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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Гособвинение запросило в суровое наказание для экс-главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова, которого судят за взятки, но он не признает вину.

Старший помощник прокурора Петрозаводска Юлия Железова потребовала назначить Алексею Кайдалову наказание в виде 17 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Гособвинение также требует назначить Кайдалову штраф в размере 50 млн рублей и лишить его возможности трудиться в органах госслужбы на срок семь лет. Бывшего министра обвиняют в получении взяток, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). 

Защита Алексея Кайдалова и сам подсудимый намерены представить доводы о невиновности в процессе судебных прений.

«Судебный процесс длился год. Подведение итогов судебного следствия в прениях гособвинителя длилось ровно 17,5 минут: „Вина доказана, прошу вынести суровый приговор с наказанием в 17,5 лет“. Логического анализа доказательств и фактов, установленных в процессе, мы не услышали. Как будто и не было процесса! Нежелание  прокурора отстаивать свою правоту  сыграло бы свою роль в суде с участием  присяжных заседателей, которые,  я уверена, оценили бы сегодняшнюю речь как отказ от своей позиции обвинителем. Понятно, что прения — не состязания в красноречии и риторике, общая цель обвинения и защиты — помочь суду выяснить и оценить все факты и прийти к истине. Разбор доводов оппонента  представим в защитительной речи», — заявила «Столице на Онего» адвокат подсудимого Светлана Радзевичус.

Подробности об этом судебном заседании — в тексте «Столицы на Онего».

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