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Защита обвиняемого в даче взятки директора регоператора по вывозу мусора в Карелии Ивана Новикова обжаловала его арест

Новости. Общество
06:40, 12 Января 2022
фото: © ООО «Автоспецтранс»; © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

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Адвокат Андрей Закатов, защищающий директора ООО «Карельский экологический оператор» по вывозу мусора в республике Ивана Новикова, обжаловал его арест в Верховный суд Карелии.

Петрозаводский адвокат Андрей Закатов, представляющий интересы директора ООО «Карельский экологический оператор» (ранее ООО «Автоспецтранс») Ивана Новикова, обжаловал его арест в Верховный суд республики. Об этом «Столице на Онего» сообщил сам Андрей Закатов, который в апелляционной жалобе просит заменить Ивану Новикову содержание под стражей до 26 февраля на домашний арест. Аналогичную просьбу защитник высказывал и во время избрания судом меры пресечения директору регоператора.

Андрей Закатов подтвердил, что в настоящее время Иван Новиков показаний по делу не дает. 

Как ранее мы сообщали, задержанного 27 декабря Ивана Новикова на следующий день судья Олег Грабчук арестовал до 26 февраля. Напомним, что он обвиняется в даче взятки в крупном размере – 200 тысяч рублей, сотруднику ЕИРЦ (Единого информационно-расчетного центра) РК, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и в незаконном получении сведений, представляющих коммерческую тайну. Аналогичное обвинение предъявлено и выступившему в роли посредника подчиненному Новикова – работнику ООО «Карельский экологический оператор». Получатель денег – сотрудник ЕИРЦ, проходит по делу свидетелем.

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Комментарии

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кир
2022-01-12 07:42:27
Провокация или спецоперация? :)
горский еврей
2022-01-12 07:11:52
В СИЗО, день за два считается. Что дома делать? А в тюрьме макароны.
Гость
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