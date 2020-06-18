Защитники "Каменного бора" одержали победу в суде

Горожане, выступающие в защиту парка "Каменный бор", добились признания незаконным перевода части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.

Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития республики до 2020 года. Об этом "Столице на Онего" сообщила юрист Ольга Тужикова.

Как сообщила Тужикова, суд признал незаконным расширение рекреационной территории "Каменного бора" под дальнейшую застройку. По словам юриста, если решение Верховного суда республики устоит в Третьем кассационном суде в Петербурге, то строительства садика продолжать будет запрещено.

Ольга Тужикова заявила, что защитники "Каменного бора" намерены в ближайшее время подать иск в Петрозаводский суд с требованием запрета строительства объекта на территории зеленой зоны.

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