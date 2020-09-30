Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске обжалуют решение апелляционного суда

Гражданские активисты готовы дойти до Европейского суда по правам человека.

Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске намерены обжаловать вердикт Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, который отменил решение Верховного суда Карелии о незаконности выделения городской администрацией земельного участка на территории парка под строительство детского сада. Как сообщили активисты "Столице на Онего", они ждут мотивированного определения суда, после чего подготовят кассацию. Защитники парка выразили готовность пройти все судебные инстанции и даже обратиться в Европейский суд по правам человека, если им не удастся добиться справедливости в России.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года.

Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку.

В июне Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках ФЦП. Однако в конце сентября Второй апелляционный суда в Санкт-Петербурге отменил решение карельского суда.