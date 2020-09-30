Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В поезде "Ласточка" умер 70-летний житель Петрозаводска 1
Сегодня 10:00
Количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 63 человека 5
Сегодня 09:04
День пожилого человека в Карелии будет теплым и без осадков 1
30.09.2020 17:00
Пикеты в Петрозаводске: "Приговор Юрию Дмитриеву – торжество зла" (ФОТО) 21
30.09.2020 15:06
В Беломорске открылся Музей Карельского фронта (ФОТО) 6
30.09.2020 17:44

Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске обжалуют решение апелляционного суда

Новости. Общество
13:46, 01 Октября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

Гражданские активисты готовы дойти до Европейского суда по правам человека.

Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске намерены обжаловать вердикт Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, который отменил решение Верховного суда Карелии о незаконности выделения городской администрацией земельного участка на территории парка под строительство детского сада. Как сообщили активисты "Столице на Онего", они ждут мотивированного определения суда, после чего подготовят кассацию. Защитники парка выразили готовность пройти все судебные инстанции и даже обратиться в Европейский суд по правам человека, если им не удастся добиться справедливости в России.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года.

Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку. 

В июне Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках ФЦП. Однако в конце сентября Второй апелляционный суда в Санкт-Петербурге отменил решение карельского суда.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-10-01 14:01:52
Какой нафиг европейский суд :) Вот как раз для таких клоунов поправки к Конституции и приняли. Трясите плакатиками на мосту. :)
Koira
2020-10-01 14:25:01
новый, опять недержание?))
zanoza
2020-10-01 14:19:26
новый, так твои поправки Европейский суд не отменяют, да и не могут отменить пока Россия в ЕС и зависит от ЕС.
Изя
2020-10-01 13:56:08
Хорошие у нас люди , а чинуши почему то нет . :)
Бабуля , без комментариев . :)
zanoza
2020-10-01 14:09:23
Изя, сейчас шакалы завоют про "мы тут власть" и про свою адскую машину.
zanoza
2020-10-01 13:55:00
Браво! Мы с вами!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста

Аналитика

Сегодня 10:05
Капитал
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 2
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект"
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
29.09.2020 09:42
Вся аналитика

Чтиво

23.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»