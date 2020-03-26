Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске вновь остановили экскаваторы живым щитом (ФОТО)

На место строительства детского сада в районе Ключевского карьера прибыла Росгвардия, сообщает журналист "Столицы на Онего".

Минувшей ночью строители детского сада завезли на территорию строительной площадки дополнительную технику и попытались с утра приступить к земляным работам. Защитники парка "Каменный Бор" остановили технику живым щитом. На место прибыла Росгвардия, сообщает с места событий журналист "Столицы на Онего".

"Я увидела, как экскаватор начал расчищать площадку и просто села на ковш ", - рассказала одна из защитников парка Ирина Мовчан.

Как сообщила ещё одна защитница парка Ольга Тужикова, противники стройки обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку действий застройщика и законности самого строительства, однако ответов на эти обращения до сих пор не поступило. "Мы находимся на общественной территории!" - подчеркнула Ольга Тужикова

В парк "Каменный Бор" собираются горожане, готовые защищать территорию от застройки. Сотрудники Росгвардии пока не вмешиваются в ситуацию. Строительные работы остановлены.

Напомним, вырубка соснового бора в районе Ключевского карьера вызвала массовые протесты жителей Петрозаводска. На месте вырубки ранее планировалось благоустроить парк "Каменный бор", однако эта территории была отдана городскими властями под строительство детского сада. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы.