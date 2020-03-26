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Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске вновь остановили экскаваторы живым щитом (ФОТО)

Новости. Общество
10:46, 27 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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На место строительства детского сада в районе Ключевского карьера прибыла Росгвардия, сообщает журналист "Столицы на Онего".

Минувшей ночью строители детского сада завезли на территорию строительной площадки дополнительную технику и попытались с утра приступить к земляным работам. Защитники парка "Каменный Бор" остановили технику живым щитом. На место прибыла Росгвардия, сообщает с места событий журналист "Столицы на Онего".

"Я увидела, как экскаватор начал расчищать площадку и просто села на ковш ", - рассказала одна из защитников парка Ирина Мовчан.

Как сообщила ещё одна защитница парка Ольга Тужикова, противники стройки обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку действий застройщика и законности самого строительства, однако ответов на эти обращения до сих пор не поступило. "Мы находимся на общественной территории!" - подчеркнула Ольга Тужикова

В парк "Каменный Бор" собираются горожане, готовые защищать территорию от застройки. Сотрудники Росгвардии пока не вмешиваются в ситуацию. Строительные работы остановлены.

Напомним, вырубка соснового бора в районе Ключевского карьера вызвала массовые протесты жителей Петрозаводска. На месте вырубки ранее планировалось благоустроить парк "Каменный бор", однако эта территории была отдана городскими властями под строительство детского сада. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы.

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Комментарии

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Изя
2020-03-27 11:52:38
Что там делать Росгвардии ? Заняться больше не чем ?
А жителям Респект и уважение !!! За экологию надо бороться !!
alsu
2020-03-27 12:32:44
Изя, Росгвардии надо быть гвардейцами - принять решительные меры по аресту горлопанов, мешающим выполнять работы, одобренные людьми, имеющими детей, стоящих в семитысячной очереди на детсад.
Fit G
2020-03-27 12:16:50
Изя, не тебе указывать, что и кому делать. Диваный борцун, мля.
Изя
2020-03-27 12:32:30
Fit G, Сама та какой боец ??? Опять понесло , тебя не трогают , дыщи ровно ((((((((((((((((
Саныч
2020-03-27 11:39:12
Где новый??
Сеня
2020-03-27 10:47:33
был Фукс? Ермолина? Ульянов? Трунов? Слабунова?
Изя
2020-03-27 11:57:24
Сеня, Глубокой ночью , скрыто , консперируются , чтобы не обсервировал Парфенчиков ))) :)
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