Защитники природы в Карелии готовы организовать референдум по открытию новых форелевых хозяйств

Экологическая организация «Сандал» предложила руководству республики обсудить за «круглым столом» выделение рыбоводных участков под разведение форели.

Одна из старейших экологических организаций Карелии — «Сандал» из Кондопожского района — обратилась с открытым письмом к главе республики Артуру Парфенчикову с предложением обсудить за «круглым столом» ситуацию с выделением в регионе рыбоводных участков для разведения форели. Поводом для такого обсуждения защитники природы назвали участившиеся конфликты форелеводов с местным населением.

«За последние три года постоянно возникают конфликты между местным населением и владельцами рыбоводных участков. Только в Кондопожском районе уже четвертый случай (Сандал, Петрозеро, Суна, Ватнаволокский залив), а еще озеро Унус Муезерского района, деревня Суйсарь Прионежского района. Мнение и научные выводы наших ученых Минсельхоз просто игнорирует», — говорится в открытом письме карельскому губернатору.

По мнению защитников природы из Кондопожского района, за «круглым столом» необходимо собрать руководство министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии, представителей Северо-Западного территориального агентства по рыболовству, рабочей группы Законодательного собрания Карелии по сохранению Ладожского и Онежского озер и общественников. При этом, как отметили лидеры «Сандала», они готовы организовать республиканский референдум по этим вопросам.