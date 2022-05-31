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Защитников природы из Карелии приглашают вступить в экологическую семью «Компас»

Новости. Общество
15:16, 02 Июня 2022
фото: © pexels

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Первый экологический фонд, который объединит всех неравнодушных к природе граждан, создан в России.

Карельские экологи могут рассказать о проблемах Карелии и предложить их решение, заполнив форму на главной странице нового экологического фонда, созданного в нашей стране. Об этом сообщила пресс-служба Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Первый экологический фонд «Компас» создан для того, чтобы стать единым центром для всех существующих в России проектов в области экологии. Он объединит каждого неравнодушного к природе жителя страны, общественные или коммерческие организации с представителями законодательной и исполнительной власти. Специально для них и был создан «Компас».

— «Компас» станет связующим звеном между народными инициативами и законом, что поможет добиться положительных перемен в экологии нашей страны!» — рассказал председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Основные направления деятельности фонда — построение системы взаимодействия в законотворческих инициативах в области экологии, разработка научно-технологических проектов, поддержка общественных организаций и экологическое просвещение.

Состав попечительского совета фонда будет сформирован в ближайшее время, уже известно, что в него планируют войти руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова и Дмитрий Кобылкин.

Чтобы стать частью экологической семьи «КОМПАС», необходимо зарегистрироваться на сайте фонда. В нем при помощи личного кабинета можно отслеживать собственную активность, участвовать в сборе средств, предлагать экологические инициативы, принимать участие в тематических мероприятиях, которые будут отражаться в едином календарном экологическом плане России. О фонде также можно узнать в группах «ВКонтакте», «Одноклассники» и на «Яндекс.Дзен».

Официальный старт деятельности фонда будет дан на первом музыкальном экофесте «Куча», который состоится 3 июня.

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