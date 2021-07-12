Зашедший в гости к родственнице житель Петрозаводска угнал чужое транспортное средство

Рецидивист в Петрозаводске не смог пройти мимо оставленного без присмотра чужого имущества, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 39-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестный похитил принадлежащий ей велосипед стоимостью около 7 тысяч рублей. Транспортное средство женщина оставила на лестничной клетке первого этажа в своем подъезде. Кто мог совершить преступление, петрозаводчанка предположений не имела.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее судимый местный житель, который дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что в один из июльских дней зашёл в гости к сестре. Возвращаясь домой, он обратил внимание на велосипед, который стоял в подъезде дома, где проживает родственница, и не был оборудован противоугонным устройством. Петрозаводчанин угнал велосипед и затем продал его, потратив вырученные деньги на личные нужды.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.