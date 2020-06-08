"Застрявших" в спецприемнике Петрозаводска должников оставили без средств связи

Нарушители не желали гасить задолженности, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Один из петрозаводчан задолжал более 60 тысяч рублей. Пока он отбывал наказание в местах лишения свободы, долг сократился почти вдвое, потому что из его зарплаты производились вычеты.

После мужчина освободился и не имел определенного места жительства. Приставы не могли отыскать должника.

Спустя какое-то время выяснилось, что житель Петрозаводска находится в специальном приемнике МВД. Приставы приехали туда и изъяли у мужчины телефон, а также узнали новый адрес проживания – имущество нарушителя будет оценено.

Интересно, что в этом же спецприемники судебные приставы нашли еще одного должника. Мужчину также оставили без средства связи.

Ранее приставы отыскали жителя Карелии, задолжавшего фирме 170 тысяч рублей.