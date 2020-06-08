890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Владимир Путин: Карелия развивается успешно в целом, хотя не без проблем 10
08.06.2020 18:39
Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби" 4
08.06.2020 15:56
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 4
08.06.2020 15:18
Глава Карелии рассказал о хрустальной природе республики на Первом канале (ВИДЕО) 3
08.06.2020 15:59
Сильные дожди идут в Карелию 3
08.06.2020 15:22
Напившаяся на пикнике в Карелии женщина совершила преступление и заблудилась 3
08.06.2020 14:18

"Застрявших" в спецприемнике Петрозаводска должников оставили без средств связи

Новости. Общество
10:58, 09 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Нарушители не желали гасить задолженности, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Один из петрозаводчан задолжал более 60 тысяч рублей. Пока он отбывал наказание в местах лишения свободы, долг сократился почти вдвое, потому что из его зарплаты производились вычеты.

После мужчина освободился и не имел определенного места жительства. Приставы не могли отыскать должника.

Спустя какое-то время выяснилось, что житель Петрозаводска находится в специальном приемнике МВД. Приставы приехали туда и изъяли у мужчины телефон, а также узнали новый адрес проживания – имущество нарушителя будет оценено. 

Интересно, что в этом же спецприемники судебные приставы нашли еще одного должника. Мужчину также оставили без средства связи. 

Ранее приставы отыскали жителя Карелии, задолжавшего фирме 170 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

Аналитика

08.06.2020 15:18
Обществоведение
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 4
Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби".
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 9
04.06.2020 15:01
Карелию вводят в режим жесткой экономии 11
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  12
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2020 09:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»