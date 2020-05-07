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Застройщик "КСМ" объявляет о старте продаж квартир в новом доме

Новости. Экономика
08:30, 08 Мая 2020
фото: © "КСМ"
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Предлагаются квартиры от 1,7 млн рублей.

Объявлен старт продаж квартир в доме №39 в жилом комплексе "Мелодия леса" в микрорайоне Древлянка-7. Это новый микрорайон города, но здесь уже есть всё для комфортной жизни. В прошлом году начал работу новый детский сад "Гармония" на 300 мест для малышей в возрасте от 1 года, а в 2021-м году откроет свои двери новая современная школа на 1350 мест, она расположится в соседней Древлянке-6.

Новый дом строится из трехслойных железобетонных сэндвич-панелей, здания, построенные по данной технологии, имеют высокий (А+) и очень высокий (А++) классы энергоэффективности. Это означает, что дома в процессе эксплуатации расходуют мало тепла, а значит требуют меньше энергозатрат на отопление, что положительно отражается на коммунальных платежах. Отопление и горячее водоснабжение будет производиться за счет природного газа с использованием крышных газовых котельных. Круглый год в квартирах будет горячая вода и тепло.

Для нового дома разработаны новые современные планировочные решения, созданные под запросы современного городского жителя. Во всех квартирах будут остекленные балконы, двухкамерные стеклопакеты, потолки высотой 2,7 м. Большие по площади квартиры будут оснащены дополнительными санузлами. Особое внимание уделено местам для хранения – проектом предусмотрены гардеробные и ниши для шкафов.

Возможны различные варианты оплаты. Успейте выбрать квартиру, пока все планировки есть в наличии.

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