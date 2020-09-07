Затянувшийся ремонт тротуара в Петрозаводске вынуждает пешеходов подвергать свою жизнь опасности (ФОТО)

Из-за ремонта тротуаров и лестницы на Комсомольском проспекте пешеходы могут воспользоваться светофором с кнопкой вызова, только оказавшись на проезжей части.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились горожане, возмущенные ситуацией с ремонтом тротуаров на Комсомольском проспекте. Работы начались более двух месяцев назад и должны были завершиться 1 сентября. Но на сегодняшний день подрядчика на месте нет. Как нет ни тротуаров, ни лестницы к пешеходному переходу рядом с домами по улице Лизы Чайкиной.





"Как пройти пожилым людям, родителям с колясками по этому бездорожью? А мы уже третий месяц так ходим. Асфальт сняли, а положить забыли. Но самое страшное, что нам теперь нужно выйти на проезжую часть, чтобы нажать на кнопку вызова светофора. А если кто-нибудь из детей, которые ходят в школу по этой дороге в час пик, когда машин на Комсомольском проспекте видимо-невидимо, окажется под колесами автомобиля? А с заморозками все пешеходы из-за отсутствия лестницы будут просто скатываться на дорогу. Мы не против преобразований в городе, ремонтов, но они должны заканчиваться в срок и не становиться проблемой для горожан", - считают читатели "Столицы на Онего", проживающие в домах на улице Лизы Чайкиной.





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