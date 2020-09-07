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Затянувшийся ремонт тротуара в Петрозаводске вынуждает пешеходов подвергать свою жизнь опасности (ФОТО)

Новости. Общество
14:41, 08 Сентября 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Из-за ремонта тротуаров и лестницы на Комсомольском проспекте пешеходы могут воспользоваться светофором с кнопкой вызова, только оказавшись на проезжей части.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились горожане, возмущенные ситуацией с ремонтом тротуаров на Комсомольском проспекте. Работы начались более двух месяцев назад и должны были завершиться 1 сентября. Но на сегодняшний день подрядчика на месте нет. Как нет ни тротуаров, ни лестницы к пешеходному переходу рядом с домами по улице Лизы Чайкиной.

"Как пройти пожилым людям, родителям с колясками по этому бездорожью? А мы уже третий месяц так ходим. Асфальт сняли, а положить забыли. Но самое страшное, что нам теперь нужно выйти на проезжую часть, чтобы нажать на кнопку вызова светофора. А если кто-нибудь из детей, которые ходят в школу по этой дороге в час пик, когда машин на Комсомольском проспекте видимо-невидимо, окажется под колесами автомобиля? А с заморозками все пешеходы из-за отсутствия лестницы будут просто скатываться на дорогу. Мы не против преобразований в городе, ремонтов, но они должны заканчиваться в срок и не становиться проблемой для горожан", - считают читатели "Столицы на Онего", проживающие в домах на улице Лизы Чайкиной.

Ранее более 600 человек ответили на вопрос: довольны ли вы масштабным ремонтом в Петрозаводске.

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Комментарии

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zanoza
2020-09-08 15:27:21
И такое безобразие творится во всём городе. Кто-то должен из мэрских ответить за такую из рук плохую организацию ремонта тротуаров в городе. Сколько можно терпеть это издевательство над горожанами?
Tatjana
2020-09-08 15:52:57
zanoza, таким горожанам как Вы и прочим никогда не угодить.Все равно все плохо.Неужели невозможно увидеть плюсы и просто немножко перетерпеть?
zanoza
2020-09-08 16:40:34
Tatjana, так сколько же может длиться это "перетерпеть"? Если бы на объектах кипела работа, тогда ещё можно было чего-то ждать, но на объектах никого нет, только разрытия и неудобства. И Вы ещё про какое-то угодить будете рассказывать. Работы не ведутся, это видят все!
Горожанин
2020-09-08 16:09:56
Tatjana, "немножко" - это все лето, и конца не видно! Издевательство над горожанами! Рабочие вообще не появляются на незаконченных работах. А вот "рыночную площадь" асфальтировали оперативно, хотя никто там не ходит вообще
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