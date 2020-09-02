Затраты на подготовку спортсменов для сборных команд намерены сократить в Петрозаводске

Депутаты Петросовета рассмотрят изменения в бюджет города предполагающие сокращение финансирования подготовки спортсменов для сборных команд.

В документе указано, что городские власти намерены сократить реализацию мероприятий по господдержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.

Сокращение предполагается в 2020 и 2021 годы в сумме 109,3 тыс. рублей ежегодно. В 2022 году – на 106,4 тыс. рублей.

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