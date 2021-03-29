Затраты застройщиков жилья в 2020 году росли в 5 раз быстрее цен на квартиры

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра многоквартирных жилых домов в Карелии в 2020 году выросла на 9,2% - это почти в 5 раз выше темпов роста цен на квартиры.

Квадратный метр жилья в новостройках за год подорожал на 1,9%

Такой вывод следует из данных Карелиястата о жилищном строительстве и росте цен на жилье за 2019 и 2020 годы. Средняя фактическая стоимость строительства отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений в 2020 году составила 44658 рублей. Цена для покупателей квартир к концу года достигла 53500 рублей за кв. метр. Какие квартиры строили в 2020 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".