Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Автомобилисты не поделили круговые перекрестки в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
29.03.2021 11:54
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач 1
Новое
Сегодня 08:20
В Минздраве уточнили правила поведения пожилых людей после вакцинации от коронавируса
29.03.2021 20:40
Власти Петрозаводска: Границы Левашовского бульвара после продления улицы Куйбышева не изменятся 17
29.03.2021 14:45
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
Ночью в поселке Карелии сгорел человек 1
29.03.2021 10:33
Фильм российского режиссера возглавил прокат в Америке (18+)
29.03.2021 19:40
Стал известен размер средней пенсии россиянина 2
29.03.2021 21:05

Затраты застройщиков жилья в 2020 году росли в 5 раз быстрее цен на квартиры

Новости. Экономика
09:26, 30 Марта 2021
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
Загрузка...

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра многоквартирных жилых домов в Карелии в 2020 году выросла на 9,2% - это почти в 5 раз выше темпов роста цен на квартиры.

Квадратный метр жилья в новостройках за год подорожал на 1,9%

Такой вывод следует из данных Карелиястата о жилищном строительстве и росте цен на жилье за 2019 и 2020 годы.

Средняя фактическая стоимость строительства отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений в 2020 году составила 44658 рублей. Цена для покупателей квартир к концу года достигла 53500 рублей за кв. метр.

Какие квартиры строили в 2020 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир .
2021-03-30 09:35:33
скорейшего разорения!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
27.03.2021, 15:33
Зачем достали "папочку с компроматом" на главу Минприроды Карелии Алексея Щепина?
26.03.2021, 16:14
Регистратор автомобилиста запечатлел место лобового столкновения грузовиков в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 6
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 9
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

29.03.2021 16:40
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года 2021"
29.03.2021 11:30
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»