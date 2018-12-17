Затраты жителей Карелии на еду выросли до 36% в структуре их расходов – выше общероссийского показателя, характеризующего уровень жизни населения.

Это следует из данных Карелияста и результатов исследования агентства "РИА Рейтинг", изучившего структуру расходов граждан 40 стран Европы, а также России, Казахстана и Турции.

Затраты жителей России на еду составляют 31,2%. Меньше всего денег на еду тратят жители Люксембурга (8,7% расходов). Больше всего - в Казахстане (46%), пишут "Вести Карелии".

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