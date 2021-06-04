Завершается благоустройство еще одного бульвара в Петрозаводске (ФОТО)

Политкухня

Писателя из Петрозаводска Сергея Филенко обвиняют в том, что он стоял на несанкционированной акции с плакатом «Россия будет счастливой», выкрикивал «Свободу!» и пел песни. На самом деле плотник Филенко читал стихи.