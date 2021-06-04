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Завершается благоустройство еще одного бульвара в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
11:29, 05 Июня 2021
фото: администрация Петрозаводска

Специалисты администрации Петрозаводска проверили, как идут работы по благоустройству Сортавальского бульвара в микрорайоне Кукковка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас участок готовят под новое покрытие — проводится отсыпка щебня.

До конца июня подрядчику предстоит уложить асфальт, установить новые бортовые камни и устроить газоны. Замене подлежит более 1300 квадратных метров покрытия.

Фото: администрация Петрозаводска

Стоимость работ составит около трёх миллионов рублей.

Благоустройство бульвара финансируется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»).

 

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Комментарии

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drug
2021-06-05 13:03:38
Для специалистов администрации:
1. сколько вами написано замечаний фирме которая занимается ремонтами дорог ?
2. почему при демонтаже старого бортового камня - асфальтобетонное покрытие на тротуарах заранее не пропиливают - а ломают ?
Товарищи специалисты - ну есть же установленные нормы и правила.
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