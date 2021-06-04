Завершается благоустройство еще одного бульвара в Петрозаводске (ФОТО)

Специалисты администрации Петрозаводска проверили, как идут работы по благоустройству Сортавальского бульвара в микрорайоне Кукковка.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас участок готовят под новое покрытие — проводится отсыпка щебня.
До конца июня подрядчику предстоит уложить асфальт, установить новые бортовые камни и устроить газоны. Замене подлежит более 1300 квадратных метров покрытия.
Фото: администрация Петрозаводска
Стоимость работ составит около трёх миллионов рублей.
Благоустройство бульвара финансируется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»).
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