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Завершается ремонт Станции скорой помощи в Петрозаводске, на который выделено 11,5 млн рублей

Новости. Общество
18:40, 26 Февраля 2020
фото: © Минздрав Карелии
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков и и.о. главного врача Больницы скорой медицинской помощи Наталья Алонцева 25 февраля проинспектировали ход ремонтных работ на станции скорой помощи, сообщили в Минздраве Карелии.

К настоящему моменту ремонт на первом этаже здания на улице Ленинградской находится в стадии завершения: на полу во входной зоне и в коридоре уложена плитка, помещения для персонала подготовлены под отделку.

В диспетчерской демонтированы перегородки, само помещение теперь позволит разместить 15 диспетчеров (до ремонта здесь работали пять специалистов). Для диспетчерской, а также для зон отдыха и приема пищи приобретена новая мебель.

В ближайшее время начнется полноценный косметический ремонт. Помещения станут полнофункциональными и более комфортными для фельдшеров, водителей и диспетчеров.

На заключительном этапе – работы по прокладке вентиляции и сетей электроснабжения. Кроме того, будет отремонтирована входная зона со стороны улицы. После ремонта все помещения станции будут соответствовать действующим санитарным нормам.

Напомним, закончить ремонт на станции планируют к концу марта – началу апреля. Всего на работы выделено около 11,5 млн рублей, 800 тысяч рублей – на новую мебель. Предполагается, что служба скорой помощи должна стать самостоятельным юридическим лицом, что должно положительно сказаться на оказании экстренной медицинской помощи.

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