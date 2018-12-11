Завершаются учения энергетиков "Карелия-2018"

Специалисты семи филиалов расчистили 3,3 тысячи гектар просек ЛЭП.

До завершения учений энергетиков на объектах электросетевого комплекса филиала МРСК Северо-Запада в Республике Карелия остается две недели. Предварительные результаты учений прокомментировал исполняющий обязанности директора – главный инженер филиала "Карелэнерго" Павел Панибратов.

"Уже сегодня можно с уверенностью сказать – все намеченные работы будут выполнены в срок. Сводной группировке сил МРСК Северо-Запада удалось перевыполнить план по расчистке просек воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Изначально запланированный объем 3009 га, исходя из фактических условий, перевыполнен более чем на десять процентов.

В декабре все силы направлены на работу по расширению трасс воздушных линий. Вырублены деревья, угрожающие падением на провода, в объеме более 740 га. До конца учений будет выполнен весь запланированный объем – 1212 га. Планомерно ведется работа по замене провода на защищенный СИП. Сейчас заменено уже порядка 50 км – 75 процентов от плана. Бригады всех филиалов МРСК Северо-Запада, задействованных в учениях, и подрядчики работают с максимальной отдачей.

В ходе учений каждая бригада перенимает опыт у своих коллег. Сейчас у персонала компании есть уникальная возможность учиться друг у друга и повышать эффективность своего труда в режиме реального времени.

Это особенно важно, когда в период зимнего максимума нагрузок на электрические сети энергетики должны действовать быстро и слаженно, чтобы минимизировать последствия возможных нештатных ситуаций и в кратчайшие сроки восстанавливать электроснабжение потребителей".

Напомним, масштабные учения энергетиков "Карелия 2018" проходят на территории всех районов республики. Участие в них принимает персонал семи филиалов МРСК Северо-Запада из Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Мурманской областей, республик Карелия и Коми, а также подрядные организации. Учения завершатся 22 декабря в День энергетика.