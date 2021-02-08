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Завершение "антивирусной" программы поддержки бизнеса грозит сокращениями рабочих мест

Новости. Общество
09:09, 09 Февраля 2021
фото: pixabay
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Минэкономразвития опасается, что часть компаний, которые пока не восстановились из-за пандемии COVID-19, может сократить персонал после списания льготных кредитов.

Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании президиума фракции «Единая Россия».

Специальные кредиты под 2% на поддержку занятости выдаются компаниям из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше, то сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны.

"У нас на сегодняшний момент под защитой программы… находится 5 миллионов 366 тысяч рабочих мест. Программа в марте заканчивает свое действие…", - сказал Решетников.

Чем грозит завершение программы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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