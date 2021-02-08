Завершение "антивирусной" программы поддержки бизнеса грозит сокращениями рабочих мест

Минэкономразвития опасается, что часть компаний, которые пока не восстановились из-за пандемии COVID-19, может сократить персонал после списания льготных кредитов.

Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании президиума фракции «Единая Россия».

Специальные кредиты под 2% на поддержку занятости выдаются компаниям из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше, то сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. "У нас на сегодняшний момент под защитой программы… находится 5 миллионов 366 тысяч рабочих мест. Программа в марте заканчивает свое действие…", - сказал Решетников. Чем грозит завершение программы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".