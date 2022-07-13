Завершено расследование дела о коррупции в сфере безопасности на горнодобывающих предприятиях Карелии

Уголовное дело бывшего руководителя карельского управления Ростехнадзора, обвиняемого в получении 21 взятки от предприятий республики, направлено в прокуратуру.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, представители горнопромышленных предприятий республики платили обвиняемому за получение положительного результата проверок в сфере безопасности при использовании недр. В деле фигурирует 21 эпизод получения взяток на общую сумму более миллиона рублей. Сумма взятки обычно составляла 50–70 тысяч рублей и не превышала 150 тысяч.

Обвиняемый признал свою вину, он находится под домашним арестом. Его защищают адвокаты Алексей Соловьев и Владислав Пакин,

В деле фигурируют 20 предпринимателей, дававших взятки экс-руководителю Ростехнадзора. Все они написали явки с повинной и были освобождены от уголовной ответственности.