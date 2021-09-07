Завершилось первое судебное заседание по делу о коррупции экс-спикера Петросовета

Сегодня завершилось первое судебное заседание по уголовному делу бывшего председателя горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука.
Как сообщалось ранее, он обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий.
Представителям СМИ запретили присутствовать на заседании. Сотрудники суда объяснили это необходимостью соблюдать ограничительные меры по коронавирусу.
На первом заседании началось чтение обвинительного заключения прокуратуры. До конца дня гособвинитель не успел полностью огласить содержание документа.
Следующее заседание назначено на 27 сентября.
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