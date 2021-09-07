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Завершилось первое судебное заседание по делу о коррупции экс-спикера Петросовета

Новости. Криминал
19:04, 08 Сентября 2021
фото: © Наталья Захарчук / «Столица на Онего»

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Сегодня завершилось первое судебное заседание по уголовному делу бывшего председателя горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука.

Как сообщалось ранее, он обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Представителям СМИ запретили присутствовать на заседании. Сотрудники суда объяснили это необходимостью соблюдать ограничительные меры по коронавирусу.

На первом заседании началось чтение обвинительного заключения прокуратуры. До конца дня гособвинитель не успел полностью огласить содержание документа.

Следующее заседание назначено на 27 сентября.

 


 
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-09-08 20:02:33
Член "Единой России" ... не последний человек был в партии.
Козьма
2021-09-08 20:05:55
Off, по сути 2 й после Шанделовича и Пивненко .
Гость
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