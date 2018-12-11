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Новости. Криминал
08:40, 11 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Завершилось расследование уголовного дела, в котором фигурирует Карелия, о хищении более 200 млн рублей

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Окончено расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве жилых домов на территории Сортавалы и других городов, сообщили в Следкоме Санкт-Петербурга.

Расследование уголовного дела в отношении Леонида Цапу, Полины Арнаутовой и Константина Козырева, обвиняемых в мошенничестве, завершилось.

По данным следственных органов, обвиняемые, в период с января 2010 года по октябрь 2012 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, с целью хищения денег бюджета РФ, заключили через подконтрольные им строительные организации с государственными органами ряд контрактов.

Контракты были заключены в связи с выполнением комплекса работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов на территории Санкт-Петербурга, Мурманска и города Сортавала Республики Карелия, в рамках которых в качестве оплаты было перечислено более 2,5 млрд рублей.

Однако работы в полном объеме выполнены не были, при этом полученные деньги в сумме более 200 млн рублей преступники направили по мнимым сделкам на расчетные счета фирм- "однодневок".

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для  рассмотрения по существу.

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