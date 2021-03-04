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Завершился первый этап стипендиальной программы Tele2 в Карельском филиале РАНХиГС

Новости. Общество
13:37, 05 Марта 2021
фото: © Tele2
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Tele2 совместно с представителями РАНХиГС подвели итоги первого этапа стипендиальной программы.

За два месяца студенты сформировали 11 команд, из которых 5 вышли во второй этап конкурса.

Со старта стипендиальной программы Tele2 в Карельском филиале РАНХиГС прошло два месяца. За это время студенты сформировали команды и начали прорабатывать идеи, в рамках тем: "Мобильное приложение для тебя", "Мобильный оператор для студентов", "Вызовы для бизнеса в условиях пандемии", "Новые инструменты для продвижения бренда Tele2". Каждая студенческая команда предложила идеи, направленные на решение определенных задач.

По итогам оценки экспертного жюри во второй этап вышли 5 команд, которые представили наиболее проработанные проекты.

Чтобы студентам было легче погрузиться в работу, сотрудники Tele2 провели мастер-класс по разработке тарифных планов. Также преподаватели Академии провели две проектные сессии по решению кейса, представленного оператором. В мероприятиях приняли участие 45 студентов очной формы обучения. По итогам сессий было представлено 13 проектов. Наибольший интерес у студентов вызвали направления по разработке приложений и тарифного плана для студенческого сообщества. Также много проектов было представлено в сфере мобильных приложений: ветеринарные онлайн-консультации, гид по учебным заведениям для абитуриентов, помощь жителям Петрозаводска в организации сбора и сдачи макулатуры и пластика.

Сейчас команды, вышедшие во второй этап конкурса, приступили к разработке практической части исследовательских проектов.

Защита проектов участников стипендиальной программы Tele2 состоится 17 мая 2021 года в рамках межрегиональной научно-практической конференции "Управление: история, наука, культура", посвященной году науки и технологии. По итогам защиты команда-победитель получит стипендию в размере 100 000 рублей.

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