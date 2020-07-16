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Завод "Петрозаводскмаш" станет центром компетенций литейного производства

Новости. Общество
12:54, 17 Июля 2020
фото: © Минэкономразвития Карелии
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Представители правительства Карелии и руководство ООО "Литейный завод Петрозаводскмаш" обсудили стратегические вопросы развития литейного производства в регионе, сообщили в Минэкономразвития республики.

Масштабный инвестиционный проект по созданию центра компетенций чугунного литейного производства на базе Литейного завода реализуется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии, утвержденной распоряжением правительства. Литейный завод "Петрозаводскмаш" – единственное в России предприятие, обладающее мощностями для производства отливок из чугуна массой до 120 тонн. Завод включен в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение.

В ходе встречи стороны обсудили проекты по освоению номенклатуры чугунного литья для дизелестроения и других отраслей, которые литейный завод реализует в настоящее время. Проговорили условия привлечения на предприятие инвестиций, необходимых для дальнейшего развития перспективных направлений.

"Считаю, что предприятие имеет все предпосылки стать центром компетенции по разработке технологий, освоению и постановке на производство отливок из чугуна сложной геометрической формы и тоннажем до 120 тонн", – отметил вице-премьер Дмитрий Родионов.

"Возможности завода позволяют производить 60 тысяч тонн годного литья в год для дизелестроения, бумагоделательной отрасли, станкостроения, транспортного машиностроения, энергетической отрасли и других секторов экономики. Развитие предприятия как центра компетенций позволит внедрить на предприятии лучшие производственные и управленческие практики, создать в регионе новые перспективные рабочие места, увеличить объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней", – сообщил генеральный директор ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш" Вадим Тряпичкин.

Также участники встречи обсудили вопрос локализации в Российской Федерации производства чугунных компонентов ветроэнергетических установок (ВЭУ), которое в настоящее время прорабатывается руководством Литейного завода в качестве одного из возможных перспективных направлений развития предприятия.

По результатам совместной работы Минпромторгом России предложения руководства Литейного завода "Петрозаводскмаш" и правительства Карелии внесены в проект постановления правительства России, который направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти.

Предполагаемая дата принятия документа – III квартал 2020 года. Принятие изменений позволит начать процесс локализации в Карелии производства данного вида продукции.
В Республике Карелия 77 системообразующих предприятий, все они вносят большой вклад в экономику региона. Правительство Карелии работает с каждым предприятием индивидуально. В течение июля-августа 2020 года правительство республики планирует подписать соглашения с системообразующими предприятиями о сотрудничестве и разработать планы по государственной поддержке предприятий.

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