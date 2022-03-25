Завод в Карелии в 4 раза увеличит выпуск импортозамещающей продукции для ГПК в условиях санкций

ООО «Петрозаводскмаш Горно-Металлургический комплекс», которое производит оборудование для горно-добывающей отрасли, готово к 2025 году в 4 раза увеличить выпуск продукции, способной заместить импортные аналоги в условиях санкций.

Об этом сообщил директор компании Василий Садыков.

«На фоне введения западных санкций наша компания смотрит с оптимизмом в будущее и планирует увеличение объема заказов, а также расширение географии поставок как на российском рынке, так и на экспорт. Одной из основных задач для нас сейчас стало понять, какое оборудование необходимо закупить, чтобы изготавливать продукцию, соответствующую требованиям рынка, а также подготовить персонал к работе с новым оборудованием. На днях была совершена рабочая поездка по Северо-Западу страны с целью изучения рынка сбыта и анализа ситуации с поставками импортного оборудования», — сказал Садыков.

ООО «ПГМК» — малое предприятие, штатный состав которого не более 30 человек. В 2022 году компания планирует произвести 93 единицы продукции — бронедиски, корпуса землесосов и насосов и другие виды оборудования.