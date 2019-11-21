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Новости. Экономика
13:00, 21 Ноября 2019
фото: © "Век Стеклов"

Завод "Век-Стеклов" получил знак "Сделано в Карелии"

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Компания прошла добровольную сертификацию, которая подтвердила высокое качество пластиковых окон и дверей, выпускаемых ЗССТ "Век Стеклов"

По результатам сертификации продукция не только соответствует всем ГОСТам, но также имеет характеристики, превышающие нормативные требования по прочности, экологичности и огнестойкости.

8 ноября состоялась церемония вручения. Министр экономического развития и промышленности республики Карелия Павел Буренков вручил директору компании Илье Подшивалову знак соответствия системы добровольной сертификации "Сделано в Карелии", а также поблагодарил за трудолюбие и ответственный подход к работе. Все изделия завода "Век-Стеклов" теперь будут выгодно отличаться соответствующим логотипом "Сделано в Карелии".

Завод "Век-Стеклов" - крупнейший производитель окон в Карелии, у которого, нет аналогов по комплексу выполняемых услуг в республике.

Ассортиментная линейка предприятия обширна и постоянно обновляется. Окна, двери, балконные блоки и лоджии, офисные перегородки, фасадное остекление, зимние сады, водоотливы и козырьки, москитные сетки и многое другое.

Работая исключительно на высокоточном и профессиональном оборудовании (до 150 изделий за смену), осуществляя тщательный контроль на всех этапах производства, имея собственный парк спецтехники – компания более 14 лет оказывает неизменно качественные услуги по изготовлению, монтажу и сервисному обслуживанию своих изделий.

Наши менеджеры всегда рады проконсультировать вас:

Офис продаж: проспект Первомайский (вход с торца), д. 43, тел. 33-22-22
Офис продаж: бульвар Интернационалистов 22, тел. 59-54-54, 89217260110

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