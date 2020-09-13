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Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии

Новости. Общество
21:40, 13 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появились новые фотографии, которые посвящены годовщине ее свадьбы с Петром Чернышевым.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк 12 сентября празднуют годовщину свадьбы. В честь этого дня Инстаграм актрисы ожил -  появился пост с фото подарком от дочери.


instagram.com/a_zavorotnyuk

"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", — гласит надпись под постом.

В субботу в Инстаграм-историях актрисы появился репост из аккаунта "Поддержка Анастасии Заворотнюк". Администраторы фанатского профиля поздравили звездную пару с годовщиной, выбрав красивое свадебное фото, и тронули сердца родных Заворотнюк, ведущих ее именной аккаунт.


instagram.com/a_zavorotnyuk

"Ваша любовь — это ваша большая опорная сила, настоящий подарок, который вы оба заслужили. Пусть она снова и снова бережет вас и ведет через все невзгоды, пусть принесет вам еще много теплых, светлых, радостных моментов. Мы очень хотим видеть вас самыми счастливыми! Любим вас, с праздником!", — говорится в публикации.

Сообщения о заболевании Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому, пишет РИА Новости.

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