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1 июня состоится открытие сезона фонтанов

Новости. Общество
13:04, 31 Мая 2022
фото: © АО «ПКС-Водоканал»

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АО «ПКС-Водоканал» приглашает всех петрозаводчан и гостей города на праздник открытия фонтанов!

В День защиты детей, на Студенческом бульваре у фонтана «Молекула фуллерена» в 12.00 состоится первый летний праздник. Детей и взрослых ждут игры, торжественный запуск фонтана, танцевальные и песенные коллективы и даже показательные выступления ушу. На танцы можно будет не только посмотреть, но и принять в них участие. Для гостей мастер-класс проведет танцор из Кубы Пабло Колладо.

В этом месяце работники АО «ПКС-Водоканал» отреставрировали фонтан на Березовой аллее – он окрашен и готов к работе. Всего завтра начнут работу шесть фонтанов: «Молекула Фуллерена», «Плачущий камень» у портретной галереи «Героям Советского Союза», фонтан РКС в сквере «Аквамарин», фонтаны на Берёзовой аллее, в сквере имени Элиоса Леннрота и у кафе «Нойбранденбург». Недавно в городе уже заработал фонтан, расположенный рядом со зданием Академии наук на ул. Пушкинской.

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