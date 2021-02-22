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Завтра водителей в Петрозаводске проверят на трезвость

Новости. Общество
16:54, 23 Февраля 2021
фото: ГИБДД Петрозаводска
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В среду, 24 февраля, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщили в Госавтоинспекции города.

Водителей призывают быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. Напоминают, что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.

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Комментарии

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Сеня
2021-02-23 17:45:18
На трассы надо выезжать , там патрулировать , а не в городе палки сшибать . Приспособились штрафы сшибать видионаблюдением .
Off
2021-02-23 17:18:45
проверьте Кира с котом . :)
Гость
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