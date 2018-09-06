Здание Дома культуры ОТЗ в Петрозаводске признали памятником

Власти Карелии включили здание Дома культуры ОТЗ в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории республики.

Соответствующий приказ подписала начальник Управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова.

Из документа следует, что здание построено в 1958 году и расположено на ул.Гоголя,1 в Петрозаводске.