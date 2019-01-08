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Такое заявление сделал вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков на коллегии Минздрава.
"Многие говорят, что я жесткий и так нельзя. Я с докторами, фельдшерами разговариваю с огромным пиететом и ни слова не скажу. Но вы (главврачи – прим.) все менеджеры, вы руководители, вы отвечаете за организацию лечебного процесса на вверенных вам территориях. Вы должны организовать, поставить задачу, определить ресурсно, кто кому будет помогать, контролировать ваше принятое решение. Здесь, друзья мои, пощады не будет никому. Вы имейте в виду, я мимо непрофессионализма не пройду никогда", - сказал Игорь Корсаков.
Самые яркие цитаты политиков, депутатов и чиновников, по которым запомнился 2018 год, читайте в материале "Столицы на Онего".
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