Здравляндия - лечимся играя

Новая детская клиника "Здравляндия" на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает малышей и ребят совершить увлекательное путешествие по стране здоровья и хорошего настроения!

"Здравляндия" объединила опыт ведущих детских клиник мира, воплотила желания родителей и интересы ребёнка, чтобы сделать посещения врача радостным для детей и комфортным для их родителей! Ребятишек здесь ждёт яркая игровая площадка и герои любимых мультфильмов, а родителей – уверенность, что их ребёнок получит медицинскую помощь на самом высоком уровне!

Специалисты клиники ставят перед собой большую цель – в тандеме с родителями воспитать здоровое поколение и сформировать у детей правильное и заботливое отношение к своему здоровью. Поэтому все врачи клиники придерживаются в своей работе строгих принципов, главный из них – доказательная медицина. Что же это значит? Это значит, что родители могут быть уверены, что в лечении их ребенка доктор будет применять только те методики, и назначать только те препараты, которые доказали свою эффективность и безопасность! Без лишних лекарств и обследований, и только то, что необходимо в конкретном случае!

Ждём Вас по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 5а!

Запись по телефону (8142) 222-003

И на сайте здравляндия.рф

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