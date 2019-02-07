Зэки Карелии чаще находят жен по переписке, сообщает УФСИН

В Карелии 28 заключенных зарегистрировали брак в 2018 году, сообщает региональное УФСИН.

"В минувшем году в учреждениях УФСИН по Республике Карелия состоялось 28 церемоний бракосочетания (в 2017 году - 37). Свою вторую половину осужденные находят по переписке, либо женятся на тех, с кем встречались еще на воле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония бракосочетания проходит в присутствии сотрудников, представителя отдела ЗАГС. Разрешается пригласить свидетелей и нескольких близких родственников. После официального согласия и росписи в книге ЗАГС, молодожены обмениваются кольцами, но украшения запрещены к ношению на территории исправительных учреждений, и передаются на хранение супруге.

Большее количество бракосочетаний (14) приходится на исправительную колонию №9 в Петрозаводске.