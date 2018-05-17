Зеленые зоны Петрозаводска обработают от клещей

Акарицидные работы будут выполнены на большинстве мест отдыха горожан на территории около 80 га.

Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, муниципальным контрактом предусмотрена обработка антиклещевым препаратом около 80 гектаров городских пешеходных зон.

"Это практически все граничащие с естественными лесами участки, парки и массово посещаемые общественные территории. Например, пешеходные дорожки у улицы Университетской, Зарецкий и Голиковский парки, пешеходные дорожки от Древлянки до Перевалки, другие зеленые зоны города", - сказала Анна Дудырина.

Случаи присасывания клещей в городской черте редки и, как правило, регистрируются в основном в зеленых зонах Соломенного, вблизи Ботанического сада и в местечке Пески, рассказали в мэрии Петрозаводска.

В местах, где производится акарицидная обработка, организацией-подрядчиком устанавливаются предупреждающие знаки. В момент обработки и течение четырех дней после ее завершения лучше не выходить на эти участки с маленькими детьми и не выпускать туда домашних животных.