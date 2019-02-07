"Зеленый щит" Петрозаводска вошел в топ-20 рейтинга ОНФ

Эксперты Общероссийского народного фронта составили рейтинг "зеленых щитов", которые на сегодняшний день созданы в 41 регионе России.

В числе лидеров – Киров, Иркутск и Иваново. В конце рейтинга расположились Самара, Благовещенск и Воронеж. Общая площадь таких территорий составляет 950 тыс. га, что в два раза больше площади всех трех городов федерального значения (Москва, Севастополь, Санкт-Петербург) вместе взятых.

По словам эксперта Общероссийского народного фронта Дмитрия Миронова, рейтинг созданных "зеленых щитов" был составлен на основе соотношения площади "щита" с размером города.

"Сразу же после того как наши эксперты разработали федеральный закон о "зеленом щите", который затем был принят и вступил в силу, региональные отделения Общероссийского народного фронта приступили к формированию лесопарковых зеленых поясов во всех 85 субъектах России. Нам удалось добиться создания "зеленых щитов" в 41 регионе общей площадью в 950 тысяч гектаров, что в два раза превышает площадь всех федеральных городов вместе взятых", – отметил Миронов.

Петрозаводск в рейтинге занял 12 место. Площадь "зеленого щита" составляет 5539,5 га, а площадь города - 13 500 га.