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Новости. Общество
20:20, 14 Августа 2018

Земфира намерена записать новый альбом

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Певица Земфира решила записать новый музыкальный альбом.

Об этом она сообщила во вторник на своей странице в Facebook.

"Буду писать альбом . как долго это будет длиться, не понимаю.
спасибо за это лето", - написала Земфира.

"Это было странное , но в то же время отличное лето. Много пищи для размышлений, много эмоций. Поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю", - отметила она.

Последний студийный альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году. В 2016 году был записан концертный альбом певицы.

 

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