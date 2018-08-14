Земфира намерена записать новый альбом

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Певица Земфира решила записать новый музыкальный альбом.
Об этом она сообщила во вторник на своей странице в Facebook.
"Буду писать альбом . как долго это будет длиться, не понимаю.
спасибо за это лето", - написала Земфира.
"Это было странное , но в то же время отличное лето. Много пищи для размышлений, много эмоций. Поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю", - отметила она.
Последний студийный альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году. В 2016 году был записан концертный альбом певицы.
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