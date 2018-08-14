Земфира намерена записать новый альбом

Певица Земфира решила записать новый музыкальный альбом.

Об этом она сообщила во вторник на своей странице в Facebook.

"Буду писать альбом . как долго это будет длиться, не понимаю.

спасибо за это лето", - написала Земфира.

"Это было странное , но в то же время отличное лето. Много пищи для размышлений, много эмоций. Поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю", - отметила она.

Последний студийный альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году. В 2016 году был записан концертный альбом певицы.