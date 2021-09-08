Улицу в районе исторического здания поликлиники в Петрозаводске перекроют и перекопают

В столице Карелии планируются земляные работы рядом с участком, где было снесено историческое здание бывшей поликлиники.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации города об изменении схемы движения транспорта.



11 сентября с 9.00 будет закрыт проезд на участке улицы напротив дома № 24, где находилось здание поликлиники.

«Ограничения связаны с земляными работами при строительстве ливневой канализации. Ориентировочно они займут менее двух недель», — сообщили в мэрии.



Фото: Столица на Онего

О проведении земляных работ администрацию уведомила компания «Техпромстрой». В 2019 году она снесла здание поликлиники, но обещала построить его заново.