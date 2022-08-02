Землю на берегу Онежского озера отдали под дачи, жалоба из Карелии направлена Путину

Жители двух СНТ Прионежья направили обращения в Генпрокуратуру, УФАС и президенту России с просьбой разобраться, как земельные участки на берегу Онего были переданы в частную собственность.

Как рассказали «МК в Карелии» члены СНТ, пока речь идет только об одном участке площадью 2,6 гектара, расположенном в прибрежной полосе залива Ялгуба. В 2008 году администрация Прионежского района пытала перевести его из категории земель запаса в земли сельхозназначения, но получила отказ от республиканского правительства с учетом того, что участок располагается в непосредственной близости к Онежскому озеру.

В 2021 году политика республиканских властей кардинально поменялась. В ноябре специалистами Министерства имущественных и земельных отношений РК (МИЗО) начали формировать на этом месте земельный участок с видом разрешенного использования для строительства индивидуальных дачных домов.

«Указанное назначение земельного участка предполагает сельскохозяйственное использование земель в водоохраной зоне Онежского озера, в том числе распашку, строительство индивидуальных дачных домов, что является недопустимым в непосредственной близости к Онежскому озеру», — сказано в обращении.

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