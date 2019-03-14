Зерно с экскрементами птиц и грызунов нашли на складе в Петрозаводске

На одном из складов Петрозаводска зерно хранилось с перьями, экскрементами, досками и остатками бытовой техники, сообщили в Управлении Россельхознадзора Карелии.

Нарушения условий хранения партий зерна выявили сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Карелия при проведении внеплановой выездной проверки у общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего свою деятельность на территории Петрозаводска.

На складе зерно хранилось с грубыми нарушениями техрегламента, в частности на мешках с зерном обнаружены перья, птичий помет и экскременты грызунов, посторонние предметы: пленки, остатки деревянных конструкций и бытовой техники и т.д.

Юридическому лицу выдано предписание - провести уборку склада и осуществлять хранение партий зерна в условиях, обеспечивающих безопасность и сохранность его потребительских свойств.

В результате проверки общество и его директор будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.